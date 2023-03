Pancalli “Lo sport sia strumento di dialogo”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la funzione che può avere lo sport, non

credo possa perdere la scommessa di essere oggi uno strumento di

dialogo. Un mezzo per la costruzione di ponti e non di barriere”.

Lo ha detto il presidente del Cip Luca Pancalli a margine della

consegna del riconoscimento di “Ambassador” del premio letterario

sportivo Invictus, commentando la possibilità per gli atleti russi e bielorussi di partecipare in forma neutra alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024. “Per vocazione, poi, il nostro

comitato deve abbattere le barriere – ha aggiunto Pancalli –

Ciascuno di noi appartiene a organismi nazionali che fanno

riferimento a quelli sovranazionali che stanno tentando di

individuare una sintesi tra visioni molto diverse. Non so se si

potrà trovare, è un periodo difficile”.

Il numero uno del Cip ha anche parlato della funzione del giornalismo sportivo che “non è soltanto quello di fare cronaca e narrare i risultati sportivi, ma di sapere che attraverso questa narrazione si può contribuire al cambiamento del nostro Paese, sotto il profilo culturale ed educativo. Che è un pò la sintesi di quello che noi stiamo facendo con il mondo paralimpico”. Ed a proposito di giornalismo sportivo, il numero uno del Cip ha anche ricordano Gianni Minà scomparso ieri. “Lo conoscevo, forse non tutti sanno che è stato uno dei primi giornalisti attenti al nostro mondo quando nel 1976 era vicino a quella spedizione in Canada per una manifestazione che non poteva essere ancora chiamata Paralimpiade, ma lui in quegli anni aveva capito che qualcosa intorno a noi stava cambiando. E’ stato un grande

giornalista e un grande uomo di letteratura. Ha avuto la

sensibilità di avvicinarsi con curiosità e rispetto a ciò che gli

accadeva intorno”, ha concluso Pancalli.

– foto spf/Italpress –

(ITALPRESS).