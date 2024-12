Papa, in Palestina non è guerra è crudeltà

Città del Vaticano, 21 dic. (askanews) – Ieri al Patriarca di Gerusalemme non è stato possibile entrare, “come stato promesso” nei territori palestinesi in guerra mentre “sono stati bombardati i bambini”. Lo ha rivelato Papa Francesco aprendo, parlando a braccio, il tradizionale incontro con la Curia romana per gli auguri natalizi.

“Questa non è guerra è crudeltà”, ha quindi aggiunto il pontefice” aggiungendo che un simile dramma “tocca il cuore”.