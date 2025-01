Papa in udienza generale torna a chiedere pace nel mondo

Città del Vaticano, 8 gen. (askanews) – Ancora una richiesta di pace per il mndo. A rivolgerla è stato stamane Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Aula Nervi in Vaticano.

Francesco ha invitato i tanti fedeli riuniti a “non dimenticare di pregare per la pace” citando, in particolare “la martoriat Ucraina, Nazareth, Israele e tutti i paesi in guerra”.

“Chiediamo al pace – quindi concluso – perchè la guerra è sempre, sempre una sconfitta”.