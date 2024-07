Parigi 2024, l’Italvolley parte benissimo: 3-1 al Brasile

Roma, 27 lug. (askanews) – Inizia benissimo l’Olimpiade di Parigi per l’Italia di Ferdinando De Giorgi. Superato il Brasile con i parziali di 25-23, 27-25, 18-25, 25-21. Un successo chiave in ottica quarti di finale: a Giannelli e compagni basterà una vittoria contro l’Egitto il prossimo 30 luglio per blindare il passaggio del turno. Nonostante l’ottima prova del classe 2002 Darlan, gli azzurri trovano ottime risposte da tutti i titolari e prevalgono soprattutto con una prova superba a muro