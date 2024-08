Parigi 2024, Simone Biles vince l’oro al volteggio

Roma, 3 ago. (askanews) – Simone Biles ha conquistato la medaglia d’oro al volteggio con 15.300. Argento alla brasiliana Rebeca Andrade (15.300), bronzo per l’altra americana Jade Carey (14.466). Per la fenomenale ginnastica statunitense è il terzo oro a Parigi 2024 dopo quello a squadre e quello all-around.

Lunedì andrà a caccia dei titoli a trave e corpo libero. Settimo oro olimpico in carriera, a -2 dal record di Larisa Latynina.