Parigi2024: Malagò “Sinner? E’ ora di sfatare tabù medaglia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono 100 anni che non vinciamo una medaglia nel tennis ai Giochi, è ora di sfatare questo tabù”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, entrando in Quirinale per l’incontro tra la squadra che conquistato la Coppa Davis 2023 e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Abbiamo apprezzato molto che Sinner voglia partecipare alle Olimpiadi. Ma non è il solo, anche gli altri hanno voglia”, ha aggiunto. Parlando poi della Nazionale che ha trionfato in Coppa Davis, ha sottolineato come “di speciale hanno che sono una squadra, altrimenti non avrebbero vinto. Sinner poi ha chiuso il cerchio di un percorso che parte da lontano. Sono stati bravi anche tecnici e federazione a darci queste soddisfazioni”.

