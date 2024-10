Pd conferma: non votiamo giudice Consulta. Schlein: forzatura maggioranza

Roma, 8 ott. (askanews) – I parlamentari del Partito democratico non ritireranno la scheda per l’elezione del giudice costituzionale. L’indicazione è stata data dai capigruppo all’assemblea dei parlamentari democratici.

“La maggioranza sta facendo una forzatura e noi non parteciperemo al voto”, “non può esserci un atteggiamento proprietario delle istituzioni da parte della maggioranza”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando, in diretta a Sky Tg24, del voto che si tiene oggi in Parlamento per eleggere un giudice della Corte costituzionale.