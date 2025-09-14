Pd, Schlein chiude Festa nazionale Unità: 80 anni di presidio legalità e democrazia

Romaeggio Emilia, 14 set. (askanews) – Parlare alla festa dell’Unità “quest’anno è diverso, ancora più intenso”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a Reggio Emilia. “Grando tra gli stand ho avvertito più che mai una sensazione semplice quanto potente: la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande”.

“Ottanta anni fa – ha aggiunto – cominciava una storia straordinaria, che non appartiene solo a noi ma anche alla vita democratica del paese. Era il settembre 1945, il paese era in macerie. Ma c’era anche la voglia di far nascere da quelle rovine un’Italia migliore. Parteciparono in 200mila a quella scampagnata a mariano comense. Da allora quella scintilla non si è mai spenta. Non esiste niente di paragonabile in Italia. Dobbiamo esserne orgogliosi. Le feste restano un avamposto, un presidio di legalità e di democrazia”.