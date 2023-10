Pd,Schlein a Conte: no a polemiche sterili,pace non è parola divisiva

Roma, 14 ott. (askanews) – “Capisco che in vista ci sono le elezioni europee ma da parte del Pd noi non perderemo un minuto in polemiche sterili”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein sulla critica del presidente M5s Giuseppe Conte ai dem, convinto che al Nazareno “non abbiano ancora tolto l’elmetto”

“A meno che non sia tradita nella sua stessa essenza -ha affermato più in generale Schlein, intervenuta al panel

‘le parole della politica, verso quale centrosinistra’ – io non credo che la parola pace possa essere divisiva” e “penso che una grande forza progressista non possa che avere una tensione naturale verso la fine di ogni guerra”.