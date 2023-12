Pd,Schlein: siamo perno imprescindibile qualunque progetto Italia

Roma, 16 dic. (askanews) – “Lavoreremo sempre con generosità e responsabilità per far maturare alleanze e convergenze, con le altre forze politiche e nella società, insieme a tutti coloro che non si riconoscono nella deriva di questa destra. Allo stesso tempo però, abbiamo dimostrato quanto non esista alcuna alternativa senza il Partito Democratico. Siamo in campo con le nostre proposte e i nostri valori, perno imprescindibile di qualunque progetto alternativo per l’Italia”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein all’evento sull’Europa organizzato dai Dem.

“Noi non siamo un comitato elettorale permanente – ha attaccato – siamo una forza che vuole far vivere il dibattito nella società, e costruire un’alternativa di governo, che coniuga valori e proposte. Un partito che ascolta i bisogni e le aspettative delle persone e offre risposte concrete, risposte che in gran parte passano da ciò che decidiamo in Europa”.