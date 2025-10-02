Per il Garante sciopero generale illegittimo senza preavviso

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione di garanzia sugli scioperi,

riunitasi oggi, ha valutato “illegittimo” lo sciopero generale

proclamato per domani, “in violazione dell’obbligo legale di

preavviso, previsto dalla Legge 146/90″. Nel provvedimento

adottato, il Garante ha ritenuto “inconferente il richiamo dei

sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la

possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi

di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o

di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della

sicurezza dei lavoratorì”. L’Autorità di garanzia ha quindi

inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali,

ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro,

l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-