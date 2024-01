Peroni Nastro Azzurro 0.0% lancia nuova partnership con Ferrari

ROMA (ITALPRESS) – Peroni Nastro Azzurro 0.0%, il premium brand di birra italiana appartenente ad Asahi Europe & International, ha annunciato oggi una nuova partnership globale con Ferrari. La partnership pluriennale vedrà Peroni Nastro Azzurro 0.0% aprire un nuovo capitolo al fianco di Scuderia Ferrari e della serie Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, proseguendo il viaggio intrapreso nell’ambito delle sponsorizzazioni degli sport motoristici. Questa partnership, che sigla un legame tra due icone italiane destinate a incontrarsi, celebrerà la passione e lo stile di cui Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari sono emblema, con l’obiettivo di esaltare l’esperienza delle corse per i fan di tutto il mondo. Per festeggiare la partnership e dare inizio alle esperienze entusiasmanti che seguiranno, Peroni

Nastro Azzurro 0.0% ha svelato la produzione di una serie in edizione limitata di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, un messaggio d’amore per i fan di Scuderia Ferrari, i Tifosi, riconosciuti per la grande passione delle griglie di partenza F1. In onore di questo primo anno di collaborazione, sono state prodotte 2.024

bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0%, ognuna delle quali è numerata singolarmente, dal numero 1 al 2.024. Queste bottiglie personalizzate racchiudono le identità visive di due brand, segnando l’inizio di un nuovo entusiasmante sodalizio.

Collaborando con i rinomati Scuderia Ferrari Club presenti a livello globale, Peroni Nastro Azzurro 0.0% si assicurerà che le 2.024 bottiglie personalizzate di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% siano consegnate ai fan di Scuderia Ferrari di tutto il mondo come segno di riconoscimento per la devozione dimostrata. Le

bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% saranno distribuite in maniera selettiva in Italia, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Singapore, Romania e Australia. Inoltre, per celebrare l’iconicità di due brand simbolo del Made in Italy che si incontrano, è stata scelta Roma come città in cui dar vita a un inedito show di luci che ha svelato per la prima volta la

collaborazione. Nella notte dalla sede de Il Palazzo dei Congressi è stato proiettato un ologramma tridimensionale della bottiglia Tifosi Nastro Azzurro 0.0% che ha illuminato il cielo romano. A testimonianza di come Peroni Nastro Azzurro 0.0% intenda celebrare la partnership con Scuderia Ferrari insieme ai Tifosi lo stesso spettacolo di luci si ripeterà anche questa sera e sarà visibile con una prospettiva spettacolare dalla città.

Paolo Lanzarotti, Chief Executive Officer di Asahi Europe & International, ha dichiarato:”Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare oggi la nostra nuova partnership globale con Ferrari. Tramite questa partnership, intendiamo esaltare ogni momento per tutti i fan che rendono questo sport così speciale, incarnando la stessa passione e lo stesso stile che caratterizzano Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Ferrari. Con la realizzazione delle nostre bottiglie di Tifosi Nastro Azzurro 0.0% in edizione limitata, diamo inizio a questa partnership nel modo esatto in cui intendiamo proseguirla, ovvero rendendola una celebrazione dei nostri fan e una collaborazione con essi”.

Frèdèric Vasseur, Team Principal Scuderia Ferrari, ha dichiarato:

“Siamo estremamente lieti di annunciare la partnership tra Scuderia Ferrari e Peroni Nastro Azzurro 0.0%. La presenza dei due brand nella categoria di maggior prestigio degli sport

motoristici contribuisce ad assicurare all’Italia un’alta visibilità sulla scena mondiale. Le nostre due grandiose aziende condividono molti valori, come l’attenzione ai dettagli e allo stile e la capacità di combinare tradizione e innovazione nei nostri rispettivi settori. Sono impaziente di iniziare la nostra collaborazione con Peroni Nastro Azzurro 0.0%, che sono certo si tradurrà in un grande successo per entrambe le parti”.

