Perugia – Roma in bici per dire no al divieto aromi nelle e-cig

Roma, 4 ott. (askanews) – Si è conclusa a Roma, davanti al Ministero della Salute, la sesta edizione della “Ride 4 Vape”, il viaggio simbolico in bicicletta nato nel 2020 per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sui danni del fumo tradizionale e sul principio della riduzione del rischio legato alla sigaretta elettronica. Protagonista Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE Confindustria e Vicepresidente di IEVA, Associazioni che rappresentano il comparto dei prodotti da svapo a livello nazionale ed europeo.”Mi è andata molto bene, sono molto soddisfatto, 201 chilometri, 6 ore e mezza, una buona media. Devo dire, quest’anno anche il tempo è stato clemente, quindi sono molto soddisfatto. Ride 4 Vape porta con sé due messaggi, secondo noi molto importanti. Il primo è che un ex fumatore come me, da 30 sigarette al giorno per 15 anni, smettendo di fumare grazie alla sigaretta elettronica e ai liquidi nell’azione, soprattutto con i flavor, sono riuscito a rinormalizzare il mio corpo, di diventare anche sportivo e fare sport di endurance a un certo livello. Quindi il messaggio è che il rischio di ridotto funziona, non solo con me, ma con milioni di italiani”.Un recente sondaggio Euromedia Research, condotto su un campione di 4.000 italiani, ha evidenziato il ruolo centrale degli aromi per favorire un abbandono efficace e duraturo della classica sigaretta: il 77% degli utilizzatori adulti di sigarette elettroniche considera i gusti diversi dal tabacco decisivi per abbandonare le vecchie bionde, mentre il 92,2% di chi utilizza l’e-cig è un ex fumatore e il 4,7% della popolazione ha smesso di fumare grazie a questi dispositivi.