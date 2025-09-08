X
<
>

Pesca, in arrivo 2.7 milioni di euro con il programma Feampa

| 8 Settembre 2025 14:17 | 0 commenti

Pesca, in arrivo 2.7 milioni di euro con il programma Feampa

Italpress, Calabria Italpress
Share
1 minuto per la lettura

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Regione Calabria, attraverso il dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale ha pubblicato un nuovo bando nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027 – Fondo Europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.717.063,25. Il bando sostiene interventi volti a migliorare la qualità, la sicurezza, la sostenibilità e la competitività dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla trasformazione lungo tutta la filiera. In particolare, saranno finanziati investimenti per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture, nonché per l’acquisto di attrezzature volte a migliorare la competitività e le condizioni di salute, sicurezza e lavoro degli addetti del settore. Il contributo pubblico erogabile va dal 60% fino al 100% della spesa, a seconda della tipologia di intervento mentre la spesa massima ammissibile per ciascun richiedente è fissata in 750 mila euro.

Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal 20 settembre 2025 ed entro il termine ultimo del 20 ottobre 2025 attraverso la piattaforma regionale: https://documentale.regione.calabria.it/portale/ Il bando e tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Calabria al link https://www.regione.calabria.it/bandi/bando-di-attuazione-obiettivo -specifico-2-2-azione-2-pn-feampa-2021-2027/

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Violenza sessuale su un minore in parrocchia, arrestato un sacerdote nel Cosentino
-------------------------
UilPa “Guerriglia al carcere di Vibo Valentia”
-------------------------
Truffa sui fondi per il turismo in Calabria, 8 indagati e sequestri per 730 mila euro
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA