Petrolio crolla di oltre il 4%, Brent 73,57 dollari, Wti 70,44

Roma, 23 giu. (askanews) – Superano il 4% in serata i crolli dei prezzi del petrolio, dopo che la rappresaglia dell’Iran contro alcune basi Usa in Qatar non viene vista dai mercati come una minaccia tangibile alle forniture. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord cade del 4,47% a 73,57 dollari. A New York il West Texas Intermediate cala del 4,60% a 70,44 dollari, in un quadro che risulta molto volatile.