Petrolio si infiamma, rialzi superano 7%, Brent vicino 120 dollari

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Roma, 29 apr. (askanews) – Si infiammano ulteriormente in serata i prezzi del petrolio, superando il 7% con il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, che si avvicina alla soglia psicologica dei 120 dollari. Le quotazioni vengono sospinte dalla possibilità di un protratto blocco ai traffici dello stretto di Hormuz, sulla base delle ultima dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump riportate dai media Usa. Il Brent guadagna il 7,28% a 119,36 dollari. A New York il West Texas Intermediate balza del 7,26% a 107,18 dollari.
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