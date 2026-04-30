Santa Maria del Cedro capitale della musica estiva: Giorgia inaugura l’Arena dei cedri

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L’estate 2026 segna il debutto della nuova Arena dei Cedri con un cartellone d’eccezione e l’apertura con Giorgia

C’è un nuovo baricentro per la musica dal vivo nel Mezzogiorno, e ha il profumo del mare e del cedro. Il 3 agosto 2026, la nuovissima Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (CS) aprirà ufficialmente i battenti per quello che si preannuncia come uno dei “opening” più eleganti della stagione. A tenere a battesimo il palcoscenico situato sul Lungomare Giorgio Perlasca sarà una delle voci più iconiche nonché tecnicamente sublimi della discografia italiana: Giorgia.

Un debutto vista mare

L’artista romana approda in Calabria con una tappa del suo tour “G Summer”, portando con sé una produzione studiata nei minimi dettagli. Lo spettacolo non sarà solo un viaggio attraverso i successi che hanno segnato trent’anni di carriera, ma un’esperienza immersiva: un live dal forte impatto scenico dove la voce di Giorgia sarà supportata da una band di altissimo profilo e da un ensemble di coriste, per garantire quella profondità sonora che solo le grandi arene sanno esaltare.

L’inaugurazione dell’Arena non è solo un evento isolato, ma il simbolo di una visione lungimirante. La struttura, composta da installazioni amovibili che verranno allestite già a partire da giugno, è stata concepita per offrire al pubblico dell’Alto Tirreno Cosentino un’esperienza di visione e ascolto moderna, in grado di competere con le location più prestigiose d’Italia.

Il Festival: una sinergia tra territorio e grandi nomi

Dietro questa imponente macchina organizzativa c’è il lavoro della direzione artistica affidata ad Alfredo De Luca, in stretta sinergia con il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere. Il progetto, cofinanziato dalla Regione Calabria e patrocinato dal Comune, punta dritto alla valorizzazione territoriale attraverso l’intrattenimento di qualità.

Dopo aver annunciato la presenza di Claudio Baglioni – di recente ospite in Cittadella regionale per la consegna del Premio alla carriera – confermare Giorgia significa dare un segnale di continuità e prestigio. La Riviera dei Cedri smette così di essere solo una meta balneare per diventare un polo culturale capace di attrarre flussi turistici da tutto il Paese.

Un cartellone per ogni generazione

Se Giorgia accenderà i riflettori il 3 agosto, il calendario complessivo del Festival si presenta come una maratona di stelle che si concluderà il 27 agosto. La varietà delle proposte riflette la volontà di intercettare un pubblico trasversale:

L’8 agosto: Spazio al rap di Luchè, per i fan delle sonorità urban.

Il 17 agosto: Il rock d’autore dei Negramaro, pronti a far vibrare la brezza marina.

Il 19 agosto: La comicità travolgente di Enrico Brignano, per una serata all’insegna del teatro leggero.

Il 23 agosto: L’energia di Geolier, il fenomeno musicale del momento che sta riscrivendo i record delle classifiche.

Il 27 agosto: Il gran finale affidato ai Pooh, reduci dai recenti successi televisivi e pronti a celebrare la loro storia infinita in una cornice inedita.

Una nuova capitale dell’estate

L’obiettivo dichiarato è chiaro: posizionare Santa Maria del Cedro tra le nuove capitali dell’intrattenimento estivo italiano. Grazie a una programmazione che unisce leggende della musica leggera e idoli delle nuove generazioni, la cittadina calabrese si candida a diventare il cuore pulsante delle notti d’agosto in musica.