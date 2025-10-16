Pfizer premiata per il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

VERONA (ITALPRESS) – Si è tenuta a Verona la cerimonia di premiazione del prestigioso Prix Galien Italia 2025 durante la quale Pfizer ha ricevuto il premio per il suo innovativo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), nella la categoria “Farmaci o Vaccini per la Prevenzione e il Trattamento delle Principali Malattie Infettive”. Questo importante riconoscimento, si legge in una nota di Pfizer, premia il costante impegno di Pfizer nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per la prevenzione, come il vaccino contro l’RSV: un virus molto diffuso e altamente contagioso noto per essere l’agente eziologico della bronchiolite neonatale, ma che oggi sappiamo essere la causa di bronchiti e polmoniti anche gravi negli adulti. Nei neonati di età inferiore ai sei mesi, nelle persone di età superiore ai 60 anni e nelle persone con un sistema immunitario compromesso l’RSV può causare malattia grave e ospedalizzazione, fino ad arrivare al decesso.

In Italia, si stima che il virus respiratorio sinciziale sia la causa di oltre 26.000 ricoveri e 1.800 decessi ogni anno negli adulti over 60 e di circa 25.000 ospedalizzazioni di bambini sotto i 5 anni di età. Purtroppo la vaccinazione per l’RSV è ancora poco utilizzata rispetto ai benefici che potrebbe portare.

“Ricevere questo riconoscimento è per noi motivo di orgoglio, poichè sottolinea il ruolo fondamentale del vaccino contro l’RSV nella protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione, come neonati e anziani – afferma Guido Di Donato, Primary Care Lead di Pfizer in Italia -. Questa innovazione rappresenta uno strumento essenziale nell’armamentario vaccinale per la prevenzione di una malattia che ogni anno colpisce migliaia di bambini e anziani, offrendo una nuova opportunità per la protezione della salute pubblica”.

Il Prix Galien, istituito in Francia nel 1970 per valorizzare le innovazioni nella ricerca farmaceutica, è diventato negli anni un riconoscimento di riferimento internazionale, paragonato al Nobel per il settore. Il premio, sempre più ambito da ricercatori, aziende e istituzioni, ha ispirato l’adozione in molti altri Paesi. In Italia il Prix Galien è stato assegnato per la prima volta nel 1992.

