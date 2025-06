Più investimenti e attività: MM Spa approva il bilancio 2024

Milano, 25 giu. (askanews) – Una crescita costante e sostanziale sinonimo di salute, visione e lungimiranza. L’Assemblea degli azionisti di MM Spa, società interamente partecipata dal Comune di Milano arrivata quest’anno al settantesimo anniversario, ha approvato il bilancio 2024 che mostra numeri di tutto rilievo. MM infatti ha generato ricavi per 320 milioni di euro, +4% rispetto al 2023, con un dato positivo anche per l’EBITDA, che cresce sull’anno precedente addirittura del 33% toccando quota 98,5 milioni di Euro. Abbiamo parlato con Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa: “Il bilancio 2024 di MM certifica la solidità dell’azienda ma soprattutto testimonia la bontà delle scelte fatte nel mettere l’innovazione e la sostenibilità al centro dell’azione dell’azienda. Questi due concetti declinati in ogni area di business hanno portato ad un miglioramento significativo non solo della qualità dei servizi erogati ai cittadini milanesi ma anche della profittabilità aziendale”. Tra le aree di interesse di MM, configuratosi negli anni sempre più come partner strategico del Comune di Milano, c’è la progettazione e la supervisione della realizzazione delle infrastrutture per una mobilità sostenibile nonché di spazi urbani per la collettività. Insieme, la gestione dell’acqua di Milano, con 2 milioni di utenti. Da sottolineare anche la manutenzione e cura delle case popolari del Comune di Milano, le scuole, gli impianti sportivi e, dai prossimi mesi, del verde pubblico.”Di particolare rilevanza in questo 2024 l’implementazione da parte di MM di numerosi progetti nell’ambito del PNRR, dall’efficientamento energetico degli edifici, alla digitalizzazione della rete idrica per il miglioramento della performance in termini di perdite. Raccogliamo i frutti del lavoro fatto per l’intero anno”. Determinante infatti il ruolo di MM a garantire la bontà e la sicurezza dell’acqua di Milano, grazie ad un controllo capillare del ciclo dell’acqua che con le tecnologie più avanzate permette di minimizzare le perdite. A fronte di una media nazionale del 42%, a Milano le perdite di rete sono state ridotte all’11,4%. Mantendo le tariffe tra le più basse d’Europa. Risultati d’eccellenza targati MM Spa.