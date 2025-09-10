X
Polonia, Tajani “Violazione territorio gravissima e inaccettabile”

| 10 Settembre 2025 12:04 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
ROMA (ITALPRESS) – “Condanno con fermezza la violazione del territorio polacco da parte di droni russi: un fatto gravissimo e inaccettabile, che è un’offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani che aggiunge: “L’Italia esprime piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale. Ogni provocazione va respinta con fermezza e unità da parte dell’Europa”.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

EDICOLA