Ponte Stretto, Salvini: bene appoggio Meloni, 13 miliardi non li avevo

Roma, 7 ago. (askanews) – Giorgia Meloni “ha sempre sostenuto in questi due anni e mezzo il progetto. Sono contento, è il presidente del Consiglio e io in tasca 13 miliardi e mezzo per fare il ponte, le metropolitane, le ferrovie, le strade non ce li avevo…”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini risponde a chi gli chiede un commento sulle dichiarazioni della premier sul Ponte sullo Stretto.

“Gli studi dicono che ci sarà una maggior ricaduta sul territorio e in Italia di 23 miliardi, quindi a quelli che dicono che è una spesa eccessiva dico che ne arriverà quasi il doppio come ricchezza aggiunta sul territorio. Ci vediamo qua fra 10 anni, a Dio piacendo, e vedremo sia trasportisticamente che turisticamente come cambia il territorio”, ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture.