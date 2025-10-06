X
<
>

Porto di Taranto, Salvini incontra al Mit Erham Ciloglu del Gruppo Yildrim/Corex

| 6 Ottobre 2025 22:16 | 0 commenti

Porto di Taranto, Salvini incontra al Mit Erham Ciloglu del Gruppo Yildrim/Corex

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi al MIT il vice amministratore delegato del Gruppo Yildrim/Corex, Erhan Ciloglu. Si tratta del referente di uno dei più importanti operatori terminalisti a livello mondiale che è presente nel Porto di Taranto con la controllata società San Cataldo Container Terminal s.p.a. (SCCT), titolare della concessione per l’uso delle aree e della banchina del Molo Polisettoriale, per rendere operativo un terminal multipurpose promuovendo lo sviluppo dei traffici commerciali e della logistica con particolare riferimento alla movimentazione di container, merci varie e ro-ro.

Al centro dell’incontro la disponibilità dei fondi ed impegno dell’AdSP Taranto per la realizzazione dei dragaggi, nonché l’attuazione del Decreto MASE sull’Eolico off-shore “per un’opera che rappresenta un grande impatto sul territorio pugliese nel suo complesso ed, in particolare, sull’indotto della catena logistica locale, che coinvolge oltre 400 lavoratori”, spiega il Mit in una nota.

– foto ufficio stampa Mit –

(ITALPRESS).

Ti potrebbe interessare anche:


Valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, a Napoli al via il bando per l’Ecovillaggio dell’Accoglienza
-------------------------
Urso “Abbiamo liberato il Sud dalla rassegnazione”
-------------------------
Triggiani taglia il nastro del Med Water Lab “Puglia siccitosa, ma abbiamo una gestione dell’acqua virtuosa”
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA