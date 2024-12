Premio Zayed per la Fraternità Umana 2025, l’incontro in Vaticano

Roma, 20 dic. (askanews) – Sua Santità Papa Francesco ha ricevuto sabato in Vaticano la commissione giudicatrice del Premio Zayed per la Fraternità Umana 2025, per discutere delle strategie per promuovere la pace e superare le sfide umanitarie, tra cui la fame nel mondo. Un premio internazionale annuale e indipendente che premia le persone e le entità di ogni provenienza, provenienti da qualsiasi parte del mondo, che lavorano in modo disinteressato e instancabile al di là delle divisioni per portare avanti i valori senza tempo della solidarietà, dell’integrità, dell’equità e dell’ottimismo per creare progressi verso la coesistenza pacifica. Abbiamo parlato con S.E. Mohamed Abdelsalam, segretario generale del Premio Zayed per la Fraternità Umana: “Il Premio Zayed per la Fratellanza Umana è un molto importante. Il messaggio di quest’anno è un messaggio di pace, un messaggio per incoraggiare ogni singola persona che lavora per la pace ad essere più attiva, perché il mondo sta attraversando molti tumulti, e abbiamo bisogno di persone che lavorino per un mondo più pacifico. Il premio ha raggiunto molto negli ultimi cinque anni, e alcuni dei principali successi ottenuti sono stati, naturalmente, il lavoro verso la fratellanza umana. È diventato una piattaforma in cui ogni anno presentiamo un individuo o un’istituzione che ha lavorato instancabilmente per implementare i valori della fratellanza umana, promuovere la pace, lavorare per un mondo migliore, per vivere insieme e per trasmettere un messaggio di pace, di convivenza e di fratellanza umana, naturalmente”.È poi intervenuto S.E. José Luis Rodrìguez Zapatero, ex primo ministro della Spagna: “Penso che i progressi sui diritti civili e sui diritti umani in Spagna siano stabili in questo momento. Penso che sia un esempio per il mondo. Credo che la pace abbia una relazione con la giustizia, con i diritti umani, con l’uguaglianza di genere e con la lotta contro le disuguaglianze. Il futuro nel mondo deve essere fondato sui diritti umani, sui diritti civili e sull’uguaglianza. La pace è l’obiettivo per il mondo, nel futuro immediato, e penso che i costruttori di pace siano molto, molto importanti. Il mondo ha bisogno di azioni concrete in favore della pace, ed ha bisogno di molti costruttori di pace. Sono necessari per fermare le guerre e i conflitti”.Infine ecco le parole dell’Onorevole Patricia Scotland KC, Segretario Generale del Commonwealth: “Penso che sia stato estremamente importante il fatto che ci siano cinque giudici, e che proveniamo da discipline diverse, ma tutti noi siamo concentrati su come migliorare le opportunità per la pace. È stato un privilegio assoluto poter valutare persone straordinarie che hanno presentato domanda, perché crediamo che questa sia un’opportunità per creare un faro di speranza per il futuro. Il fatto che il 50% della popolazione mondiale sia costituito da donne significa che è fondamentale sfruttare tutto il nostro talento. Ciò che abbiamo fatto nel Commonwealth è stato integrare l’uguaglianza e l’emancipazione delle donne in tutto ciò che facciamo, sia che si tratti di clima, finanza, democrazia o pace. Le donne sono state incredibili costruttrici di pace, e io, come Segretario Generale, parte del mio ruolo è mantenere e facilitare la pace nei nostri 56 paesi, e siamo riusciti a farlo. Sono molto orgogliosa di essere la prima donna a ricoprire la carica di Segretario Generale del Commonwealth delle Nazioni”.Il vincitore o i vincitori riceveranno un premio finanziario di 1 milione di dollari e saranno premiati nel corso di una cerimonia ad Abu Dhabi nel febbraio 2025, che coinciderà con la Giornata Internazionale della Fraternità Umana riconosciuta dalle Nazioni Unite.