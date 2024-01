Presentato a Lissone il nuovo album calciatori Panini 2023-24

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi a Lissone, all’International Broadcasting Center, l’album Calciatori Panini 2023-2024. Presenti Alex Bertani (direttore mercato Italia Panini), Lorenzo Casini e Luigi De Siervo, rispettivamente presidente e amministratore delegato Lega Serie A, il numero uno dell’Assocalciatori Umberto Calcagno, Matteo Marani, presidente Lega Pro, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e gli ex giocatori Gianluca Zambrotta, David Pizarro e Aldair. “E’ una magia incredibile toccare con mano queste figurine, è stato davvero emozionante. Ci sono tante novità – le parole di Bertani – E’ stato fatto un grosso investimento, ma l’emozione di completare è davvero unica”. Tante le novità, ogni figurina avrà un fondo diverso ma soprattutto è stato inserito per alcuni giocatori un audio, da riprodurre attraverso il proprio smartphone. Stesso discorso per la copertina in cui sarà possibile ascoltare tutti i nomi dei giocatori scelti per la prima pagina della nuova edizione. Per Casini “è un evento speciale, per tutti l’album è un misto tra sogno e sfida: è il fatto di averlo, completarlo e rincorrere le figurine che mancano”. Confermata la presenza del calcio femminile, oltre alle due pagine sull’album cartaceo sarà possibile proseguire la collezione digitale (con l’opzione di poter ricevere anche la copia fisica) mentre per la Serie C sono tornate le figurine delle squadre e degli Scudetti, con la possibilità di completare la digital collection con le singole figurine. “Abbiamo 60 società, occupiamo bene lo spazio del paese. La Panini è un’eccellenza italiana a livello mondiale, dentro questo album c’è tutto il calcio italiano. E’ la storia del calcio, all’interno c’è l’antropologia del nostro Paese”, sottolinea Marani.

– foto Pia/Italpress –

(ITALPRESS)