Progetti speciali e ospedali di comunità

Roma, 5 feb. (askanews) – Bambini e anziani, uniti in momenti speciali per scambiare esperienze e per far sentire i nonni ancora utili. Questo è il progetto speciale “Bee Happy” che va in scena ogni giovedì nelle Rsa Limbiate e Attanasio del Gruppo Gheron.Un esempio di come stanno cambiando i servizi delle Rsa: in questo caso il benessere degli ospiti passa attraverso un ponte tra generazioni, i bambini del nido, integrato alla struttura, incontrano periodicamente gli anziani delle Rsa, condividendo momenti di gioco, canto e laboratorio.Questo progetto è stato raccontato in un video della campagna che Aiop Lombardia ha lanciato sui propri canali social per raccontare le eccellenze della sanità regionale.In questo caso si è affrontato il tema dei servizi nelle Rsa che stanno mutando con l’obiettivo di offrire alle persone fragili un luogo di cura, accoglienza e relazione. Nelle Rsa Limbiate e Atanasio l’assistenza sanitaria si unisce all’attenzione per il benessere, la dignità e la qualità della vita di ogni ospite. In questi spazi, seguendo le linee guida della riforma sanitaria, è stato recentemente inaugurato anche il primo ospedale di comunità di Limbiate con 40 posti letto.In una parte della struttura trova poi spazio “Recovery for Life”, che si occupa del sostegno di ragazzi e ragazze con problematiche di carattere psichico.