Prosegue sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4

1 Settembre 2025

Prosegue sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4

NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri è tornare a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all’1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte, alle 4.55, di magnitudo 4. Non si segnalano danni, nè feriti.
