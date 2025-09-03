Proteste pro-Palestina alla Vuelta, nell’undicesima tappa non ci sarà nessun vincitore

BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Non ci saranno vincitori nell’undicesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Bilbao-Bilbao di 157.4 km. La decisione è arrivata dalla direzione di gara dopo le proteste che i manifestanti pro-Pal hanno attuato lungo il percorso, per questione di sicurezza è stato deciso che “i tempi della classifica generale saranno presi a 3 chilometri dal traguardo. Non ci sarà un vincitore di tappa. Ci saranno punti della montagna e quelli ottenuti nello sprint intermedio, ma non della classifica a punti”.

Nessun vincitore dunque nell’undicesima tappa della Vuelta a Espana 2025, la Bilbao-Bilabo di 157.3 chilometri. La decisione è stata presa dalla giuria dopo le proteste filo-palestinesi avvenute lungo il percorso e in prossimità del traguardo, dove i manifestanti avevano inizialmente tentato di forzare il blocco (successivamente è intervenuta la polizia). I tempi dei vari distacchi sono stati presi a 3 chilometri dal traguardo, da quel momento in poi la tappa è stata neutralizzata. Il danese Jonas Vingegaard (Visma|Lease a Bike), maglia rossa e dunque leader della classifica generale, ha conquistato circa 10″ sul portoghese della Uae Team Emirates Joao Almeida (sono stati assegnati anche gli abbuoni sul Gran Premio della Montagna); inoltre, vista la tensione, è stata annullata anche la cerimonia di premiazione per l’assegnazione delle varie maglie. Domani si riparte con la dodicesima frazione, la Laredo-Los Corrales de Buelna di 144.9 chilometri.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).