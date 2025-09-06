Milano, 6 set. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha conferito per decreto alcuni premi e riconoscimenti a chi viene considerato meritevole dal Cremlino. Un premio “per i servizi nella cultura e nelle arti” al poeta Yuri Entin. Invece l’ordine dell’amicizia a va al cantante di origini georgiane Grigory Leps e un premio “per i servizi alla patria” di IV grado alla cantante Larisa Dolina. Lo rende noto il Cremlino attraverso i suoi canali ufficiali.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America nel 2013 aveva inserito nella lista nera il popolare cantante russo Leps per presunti legami con un gruppo criminale internazionale. Grigory Lepsveridze, meglio noto come Grigory Leps, era accusato di legami con il Brothers’ Circle, che il Dipartimento del Tesoro descriveva come un’organizzazione criminale eurasiatica con sede principalmente nei paesi dell’ex Unione Sovietica. Una portavoce di Leps il 31 ottobre 2013 respinse le accuse come assurde.

Leps è un ricercato in Ucraina ed è sulla lista nera della Lituania. All’inizio di marzo, l’SBU ha aperto un procedimento penale contro il cantante russo con diverse accuse, tra cui il finanziamento di azioni volte a sovvertire l’ordine costituzionale del Paese. Il cantante è inoltre accusato di aver giustificato e riconosciuto come legittime le azioni delle Forze Armate russe contro l’Ucraina.

Nel giugno 2023, intervenendo al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Leps ha promesso di pagare 1 milione di rubli a chiunque riesca a sabotare i carri armati occidentali in servizio nelle forze armate ucraine.