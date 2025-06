PwC, presentata la rinnovata sede di Treviso

Treviso, 9 giu. (askanews) – La sede di PwC a Treviso diventa ancora più bella, ampia e funzionale. Rinnovata la struttura di Villa Pavan, con gli uffici dedicati a oltre 150 professionisti adesso non solo nella Barchessa, ma ospitati da una villa ora interamente a disposizione. Nel complesso risalente al 1825, un nuovo progetto che ha preservato e valorizzato l’impianto architettonico originario, in cui anche il parco diventerà una vera e propria sala riunioni a cielo aperto.Il tutto per testimoniare la volontà di PwC di puntare su questo territorio e rafforzare il legame con la città, come spiega Andrea Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia: “Siamo a Treviso da 30 anni, è una delle storiche sedi sulle 24 in Italia. Aver ampliato le nostre strutture qui è la dimostrazione che continuiamo ad investire, ad assumere e a far crescere le persone che lavorano con noi. La possibilità di avere edifici e uffici così belli è un fattore in più per diventare il fulcro di una realtà sociale e socievole presente sul territorio”. Spazi che diventano luogo ideale per il progetto di crescita pensato da PwC, tra contaminazione di competenze, dialogo e innovazione. Passi in avanti sottolineati da Filippo Zagagnin, Partner PwC Italia. “Da piazza Crispi allo spostamento alla Barchessa di venti anni fa, è cambiata la nostra dimensione su Treviso. Così come è cambiata la nostra visione: all’inizio, qui PwC forniva solo servizi di revisione, mentre ora anche tutti i servizi fiscali, legali e di consulenza, tutti in questa struttura. Qui si è creato un nuovo spazio che noi abbiamo definito “Agorà professionale” per gli incroci fra persone di età e competenze diverse”. Senza dubbio, il tessuto economico e sociale delle imprese del Nord Est non è da sottovalutare, come confermato dall’evento Top500 Treviso. Per settori chiave come manifattura e servizi alle imprese, le stime PwC indicano un potenziale aumento dei margini tra il 6% e il 19%. Tra gli interventi all’inaugurazione, anche quelli di Luca Antonini, vice presidente della Corte Costituzionale, del sindaco di Treviso Mario Conte e di don Paolo Magoga, direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale del Lavoro.