Quarant’anni di musica al Suzuki Jukebox con Antonella Clerici

Milano, 17 set. (askanews) – La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni ci hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre in prima serata alle 21.30 su Rai1, condotte dalla straordinaria Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che Suzuki Jukebox – La notte delle hit vuole celebrare. Lo show andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su Rai Play.

La storia della musica italiana e internazionale dal vivo con un cast di grandi artisti che porteranno in scena l’energia delle loro hit storiche e di grande successo. Una celebrazione potente della musica che unisce, scalda e conquista, attraverso un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni. La grande festa di Suzuki Jukebox – La notte delle hit è pronta a far ballare il pubblico di ogni età, proveniente da tutta Italia, nell’evento musicale più atteso dell’anno!

Ecco la line-up ufficiale degli artisti, vere icone della musica nazionale e internazionale che calcheranno il palco, facendo prendere così forma alle due serate.

Giovedì 18 settembre: Anastacia, Gipsy Kings by Diego Baliardo, Michael Sembello, Alcazar, Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Alexia, Leee John, Marco Ferradini, Fausto Leali, Tony Hadley.

Venerdì 19 settembre: Earth Wind & Fire Experience by Al McKay special guest Greg Moore, Cutting Crew, Andreas Johnson, Jenny from Ace of Base, Former Ladies of The Supremes, Boney M. – Maizie Williams, Gemelli Diversi, Rettore, Nomadi, Ryan Paris, Le Orme, Johnson Righeira, Paolo Belli.