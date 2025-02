Rai Cinema: “Bene categoria per opere non adatte a minori di 10 anni”

Roma, 3 feb. (askanews) – Rai Cinema accoglie con favore l’iniziativa della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura che, con il decreto-legge n. 201 del 27 dicembre 2024, ha introdotto la nuova categoria delle “Opere non adatte ai minori di anni 10”.

“Si tratta di un provvedimento importante per tutta l’industria cinematografica – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema – perché riguarda quei titoli che possono non essere adatti alla visione degli spettatori nella fascia 6/10 anni, pur non meritando un divieto ai minori di 14 anni. Un passo avanti significativo frutto anche del proficuo lavoro e dei suggerimenti della Commissione classificazione guidata dal Presidente Luigi Carbone.

La tutela dei giovani spettatori fra i 6 e i 10 anni, consente alle Commissioni di avere a disposizione uno strumento che “protegge” una fascia anagrafica di spettatori ancora in fase di formazione, senza dover ricorrere ad un divieto che ha enormi ricadute su tutta la comunicazione e la campagna di lancio di un film”.

La nuova categoria stabilita dal Ministero della Cultura di “Opere non adatte ai minori di anni 10”, con relativa icona, è entrata in vigore a partire dal primo febbraio 2025.