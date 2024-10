Roma, 11 ott. (askanews) – Come previsto, la maggioranza ha nuovamente disertato la riunione della commissione di Vigilanza, convocata per il parere sulla nomina di Simona Agnes alla presidenza Rai. Come già accaduto mercoledì, dunque, è mancato il numero legale. La presidente Barbara Floridia ha riconvocato la seduta per mercoledì 16 ottobre alle 8.30.