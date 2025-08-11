Raspadori lascia il Napoli, ufficiale il trasferimento all’Atletico Madrid “Ve voglio bene guagliù”

NAPOLI (ITALPRESS) – Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. A renderlo noto è lo stesso club spagnolo attraverso un comunicato col quale specifica che l’attaccante arriva dal Napoli firmando un contratto di cinque anni. Raspadori ha già superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas – Invictum dell’Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid. Si è poi recato negli uffici del club al Riyadh Air Metropolitano, dove ha firmato l’accordo. Le cifre dell’affare non sono state rese note, ma si parla di un’operazione da 26 milioni di euro, bonus compresi.

“Napoli, grazie”. Jack Raspadori si congeda anche via Instagram dopo l’ufficialità del suo passaggio all’Atletico Madrid. “Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo – scrive l’attaccante – Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire. Ho vissuto con voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile”. “Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana – scrive ancora Raspadori, arrivato nel 2022 dal Sassuolo e che si è legato ai colchoneros per le prossime cinque stagioni – Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma sopratutto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Ve voglio bene guagliu’”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).