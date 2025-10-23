Re Carlo insieme a Papa Leone per la preghiera nella Cappella Sistina

Roma, 23 ott. (askanews) – E’ stata definita una visita di Stato “storica” quella che Re Carlo III compie oggi in Vaticano. Dopo l’incontro, accompagnato dalla consorte Regina Camilla che indossa un velo nero, con Papa Leone XIV, il monarca britannico diventerà il primo capo della Chiesa d’Inghilterra a pregare pubblicamente con il pontefice in cinque secoli.

Il re, 76 anni, è infatti il Governatore Supremo della Chiesa d’Inghilterra e pregherà con Papa Leone durante una celebrazione ecumenica nella Cappella Sistina, una prima volta dopo lo scisma anglicano del XVI secolo.

Per il suo primo incontro con il nuovo capo della Chiesa cattolica, Carlo III è stato ricevuto questa mattina presso il Palazzo Apostolico Vaticano. Ma il momento clou è la preghiera congiunta attesa alle 12 nella Cappella Sistina, sotto i celebri affreschi di Michelangelo, alla presenza di leader religiosi e autorità.