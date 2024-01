Roma, 11 gen. (askanews) – Oggi non c’è stato alcun pranzo di Salvini con altri leader né incontri per parlare di amministrative. Lo fanno sapere fonti della Lega che, in tema di elezioni regionali, confermano l'”ottimismo” del Carroccio, sicuro che “il centrodestra troverà un accordo, come sempre avvenuto e come già sottolineato da Salvini”.