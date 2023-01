Relazioni pubbliche, Filippo Nani nuovo presidente della Ferpi

MILANO (ITALPRESS) – Filippo Nani è da oggi il nuovo presidente della FERPI, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana. Eletto per il prossimo triennio all’unanimità dall’Assemblea dei soci riunitasi a Milano, Nani succede a Rossella Sobrero che conclude il mandato iniziato nel 2019.

Filippo Nani, vicentino classe 1972, da oltre 20 anni si occupa di relazioni pubbliche e in particolare di relazioni con la stampa. Prima redattore in testate locali e regionali venete, fonda poi a Vicenza una sua agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche. Ha iniziato l’attività di comunicatore a fianco dell’ex ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Tiziano Treu, per poi approdare in Confindustria Vicenza, Federmeccanica, Confindustria Veneto, Fondazione Nordest e seguire la comunicazione e le relazioni esterne di imprese e organizzazioni. Socio FERPI dal 2004, in questi ultimi otto anni ha dato vita, con i colleghi della delegazione FERPI del Triveneto, al primo e unico Festival italiano delle relazioni pubbliche: InspiringPR, che si tiene ogni anno a Venezia.

«Utile a formare la classe dirigente dei comunicatori di domani – ha detto Nani all’Assemblea -, assertiva come punto di riferimento per la nostra professione, ben visibile nella società italiana. Questa è la FERPI che abbiamo iniziato a costruire nei mesi scorsi grazie ai tanti colleghi con cui condivido questo impegno. A partire dai territori, la svilupperemo con una governance leggera, con una struttura che dia risposte rapide agli Associati, l’individuazione precisa della nostra audience e la valorizzazione delle diverse figure professionali che FERPI tiene assieme».

Il Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto, oltre che dal neopresidente, da Alberto Bergianti, libero professionista titolare dell’omonimo studio di consulenza con specializzazione nell’ambito d’impresa; Daniela Bianchi, strategic and policy advisor per lo sviluppo e la creazione di valore, esperta di sostenibilità e tematiche esg; Matteo Colle, head of External relations and CSR del Gruppo CAP; Giuseppe de Lucia, responsabile Marketing e Comunicazione per l’Italia, Libia e Israele di Ericsson Telecomunicazioni; Gianluca De Matteis Tortora, responsabile dell’area Rapporti con il Pubblico della Rai; Alessandro Magnoni, direttore Relazioni Istituzionali Marelli EMEA; Biagio Oppi, External Communications Director in Pfizer Italia; Laura Piccioli, Global Communication Deputy Director e Associate Partner di PQE Group; Daniela Poggio, Executive Director Global Communications di Angelini Pharma, Gruppo Angelini Industries; Andrea Razeto, direttore per la Responsabilità Sociale d’Impresa e Sostenibilità per Hitachi Rail global, Gruppo Hitachi; Patrizia Rovaris, Head of Communication di Wally, Gruppo Ferretti; Elena Salzano, Ceo di inCoerenze, specializzata in eventi, comunicazione integrata e merchandising; Fabrizio Vignati, fondatore di Repcom, società di consulenza per la comunicazione corporate; Federica Zar, amministratore della società Aps comunicazione di Trieste.

Foto: ufficio stampa Ferpi

(ITALPRESS).