Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud, elettrica a cielo aperto

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi sarà possibile viaggiare “all’aria aperta”, grazie al tetto apribile elettrico in tessuto, con la nuova Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud ora disponibile agli ordini anche in Italia, nell’allestimento Techno da 36.790 euro e nell’allestimento Iconic da 38.970 euro. Elemento di design, il tetto apribile in tessuto – di colore nero – conferisce un nuovo volto a Renault 4 E-Tech Electric. Le barre da tetto scompaiono per ampliare al massimo la superficie di apertura, mentre l’antenna è ora integrata nel lunotto posteriore. Dato che il veicolo è stato progettato fin dall’inizio con il tetto in tessuto, quest’ultimo non ha un impatto significativo su nessuna delle caratteristiche del veicolo. Ad esempio, l’altezza filo padiglione è praticamente invariata: 906 mm all’anteriore e 813 mm al posteriore rispetto a 886 e 853 mm rispettivamente della versione con tetto classico. Renault si è avvalsa del know-how dei partner Webasto e Haartz per offrire un tetto con qualità acustiche ed ermetiche superiori, essendo foderato internamente ma senza incidere sul peso. Gli elementi strutturali del tetto hanno la particolarità di essere realizzati in materiale plastico e non metallico. Il tessuto, d’altro canto, si ritrae formando tre pieghe invece di quattro. Queste scelte oculate riducono il peso complessivo, migliorando l’efficienza. L’acustica è stata ottimizzata sia a tetto chiuso, grazie allo spessore del tessuto, che a tetto aperto, tramite un deflettore che si attiva per ridurre il rumore esterno durante la guida.

Oltre a quella dell’insonorizzazione, gli ingegneri responsabili dello sviluppo del tetto apribile in tessuto hanno dovuto affrontare un’altra sfida: ampliare al massimo l’apertura, sia per gli occupanti della parte anteriore del veicolo che per i passeggeri dei sedili posteriori, affinchè la vista di questi ultimi non fosse ostacolata dagli elementi del tetto. Con il contributo dei partner, i team di Renault hanno aumentato al massimo le dimensioni, ottenendo un’apertura di 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza. Il risultato è che anche i passeggeri dei sedili posteriori possono godere dei vantaggi del tetto apribile. Attivabile tramite pulsante (posizionato sulla chiave o vicino al retrovisore interno) o comando vocale dell’avatar Reno, il tetto in tessuto di Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud si apre assumendo varie posizioni intermedie, secondo le proprie preferenze. Inoltre, tutta la gamma Renault 4 E-Tech Electric si arricchisce di nuovi equipaggiamenti, a cominciare dal sistema di controllo avanzato del conducente che tramite la telecamera interna inserita nel montante sinistro del parabrezza rileva i segni di stanchezza e distrazione del conducente. Con questo sistema, il parametro di controllo del conducente è integrato nel punteggio Safety Score calcolato dopo ogni spostamento. Un altro nuovo dispositivo di assistenza alla guida per la sicurezza è l’assistente alla guida d’emergenza che funge da complemento al sistema Active Driver Assist per rallentare il veicolo fino a fermarlo completamente sulla corsia (se possibile), nel caso in cui venga rilevata l’inattività del conducente (non rilevamento delle mani sul volante). Inoltre, l’assistente di guida ecologica diventa ora predittivo: studia l’andamento della strada (curve, rotatorie) grazie alle mappe di bordo, per consigliare di alzare il piede dall’acceleratore in anticipo, risparmiando così l’energia e preservando la sicurezza.

– Foto ufficio stampa Renault –

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