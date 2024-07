Renault Italia e Sport e Salute hanno presentato a Roma la R5 Arena

ROMA (ITALPRESS) – La partnership tra Renault Italia e Sport e Salute, iniziata nel 2021, si fonda da sempre su un insieme di valori condiviso. Entrambi hanno particolarmente a cuore il benessere della persona, il miglioramento della qualità della vita di ognuno di noi, che si traduce anche nell’offrire alle persone tempo di qualità, Time for Quality Life. Il tempo dedicato alla pratica sportiva, ma anche il tempo di un viaggio, a bordo di auto che regalano in ogni circostanza inedite sensazioni di guida, come la gamma Renault E-TECH Electric. Nell’ambito del rinnovo della loro consolidata collaborazione, Renault Italia e Sport & Salute hanno voluto trasformare il moderno impianto della Grand Stand Arena, all’interno del Foro Italico, in un media pronto a regalare alla città di Roma uno spettacolo di luci unico nel suo genere, composto da illustrazioni sempre diverse che attingono all’immaginario electro pop Renault, per interagire con il contesto in diversi momenti dell’anno, a partire dal vicinissimo Stadio Olimpico, il cuore della Roma calcistica e cornice di eventi musicali, nazionali ed internazionali.

Ciò è stato possibile grazie alla meshled: uno schermo trasparente che copre l’intera superficie, composto da 3 km di fili sottili in acciaio che ingloba oltre 2 milioni e 500 mila punti luminosi controllati singolarmente da circa 300 sistemi posti alla base della struttura. I LED a basso voltaggio sono realizzati da Artled, la startup ad alto tasso di innovazione tecnologica guidata da Sossio Pezzella, che ha installato la tecnologia per vestire e dar vita all’arena, R5 Arena.

La struttura, dalla moderna architettura e 100% green, accompagnerà i tanti eventi musicali e sportivi in calendario al Foro Italico. All’esterno di R5 Arena è stato creato il Renault pop up store, una vasta area espositiva in cui, durante gli eventi previsti allo Stadio Olimipico, la Casa della Losanga presenterà al grande pubblico le sue novità di prodotto del momento, a partire da R5 E-Tech Electric, alla vigilia del suo lancio commerciale in Italia. All’interno di quest’area è, inoltre, allestito un corner merchandising dedicato all’esposizione di tanti articoli The Originals Renault.

“Siamo molto felici di rinnovare questa bellissima alleanza in cui noi e Sport e Salute abbiamo messo insieme le nostre forze, i nostri valori, la nostra comune visione del futuro, per offrire tempo di qualità alle persone. Questo spazio dal fascino incredibile, che è la R5 Arena, è un altro modo per offrire al grande pubblico “Time for quality life”, tempo per vivere le sensazioni uniche che un grande evento sportivo o musicale riesce a regalare. Renault, che nei 125 anni della sua storia ha sempre cercato di distinguersi per la sua empatia, il suo essere generosa ed accogliente verso le esigenze delle persone, è particolarmente attenta al benessere di ogni individuo, perchè un cuore sano diventa culla di passione ed emozioni e saper trasmettere e suscitare emozioni rimane una delle nostre priorità” dichiara Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).