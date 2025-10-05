X
Renzi: senza Casa riformista tra due anni Quirinale è Casa sovranista

| 5 Ottobre 2025 18:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Firenze, 5 ott. (askanews) – “L’obiettivo di Casa riformista non è fare la somma dei vari partiti”, “dei sindaci si sono trovati qui perchè la Leopolda si è messa a disposizione, senza voler mettere il cappello” per costruire la Casa riformista. “Senza Casa riformista il Quirinale tra due anni diventa Casa sovranista con la Meloni al Quirinale: o facciamo il 10% o succede questo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel suo discorso di chiusura della Leopolda 13 a Firenze.

