Report, La Russa: azzeramento Privacy? Non è problema mio

| 10 Novembre 2025 15:35 | 0 commenti

Milano, 10 nov. (askanews) – “Non è un problema mio”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha risposto ai giornalisti che gli sottolineavano le richieste delle opposizioni circa l’azzeramento dell’Autorità Garante per la Privacy, dopo le inchieste di Report. “Se chiedono avranno le risposte”, ha aggiunto rispetto alla richiesta delle opposizioni di avere il governo in Aula sul tema.

