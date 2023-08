Riapre per la stagione estiva a Courmayeur la Range Rover House

ROMA (ITALPRESS) – Riapre le porte dal 4 al 20 agosto la Range Rover House, sempre presso lo Chalet de l’Ange di Courmayeur, situato in un contesto unico e suggestivo, ai piedi del Monte Bianco, per tornare ad accogliere i propri clienti coinvolgendoli in experience emozionali a loro dedicate.

In un’atmosfera avvolgente, caratterizzata da sofisticata ricercatezza ed eleganza sostenibile, dove ogni dettaglio riflette lo spirito modern luxury del brand, gli ospiti possono ritrovare l’essenza Range Rover e scoprire un programma ricco di momenti leisure, di curated experience che spaziano da attività indoor, come il tasting di profumi e champagne, e di show-cooking con chef stellati, ad emozionanti attività outdoor a bordo dei prestigiosi modelli della gamma. All’interno della Range Rover House, ad impreziosire ulteriormente gli ambienti, connotati da elementi di design e modernismo, e dalla scelta di materiali sostenibili, è stata riservata un’area esclusiva in cui poter ammirare la Range Rover SV, punta di diamante del brand e massima espressione di eccellenza e sofisticazione.

Un lounge bar, aree talk, un accogliente living esterno presso il Jardin de l’Ange, completano gli spazi della Range Rover House in cui accogliere i clienti che vorranno visitarla per lasciarsi coinvolgere nelle tante e mirate attività pensate per loro: un’occasione speciale per vivere insieme emozioni che possano poi diventare piacevoli ricordi di questa estate 2023.

La rinnovata partnership del brand automotive con il comune di Courmayeur, come partner di località, riconferma l’obiettivo comune di raccontare e suggellare la vicinanza di mission e valori, volti alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e al rispetto per l’ambiente, per un futuro sempre più sostenibile.

