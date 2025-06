Ricerca e innovazione nella nutraceutica: Erfo cresce in Europa

Milano, 23 giu. (askanews) – Una PMI innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici: Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A è un’azienda che ha scelto di lavorare molto sulla ricerca.”Oggi Erfo – ha detto ad askanews il presidente e ad di Ergo, Alessandro Cutè – è una società benefit con una propria divisione di R&D che investe il 4% in ricerca e sviluppo, integrando sia la produzione che la commercializzazione. Erfo ha due anime complementari che sono la Medical Division che sviluppai prodotti nutraceutici ad alto valore scientifico come il nostro ultimo progetto Osteo-therapy, mentre la seconda anima è la divisione benessere a cui viene affidata la commercializzazione dei prodotti sia per la riduzione del peso che del benessere a 360 gradi”. Le attività di Erfo comprendono anche un format sviluppato in Francia e Belgio, che integra la vendita di prodotti nutraceutici, l’assistenza continuativa nei percorsi nutrizionali e trattamenti estetici innovativi e una rete di franchising specializzata nell’high tech fitness e nel fast fitness, che offre percorsi di allenamento personalizzati, legati al benessere e alla salute. Con una prospettiva che guarda anche in modo deciso all’internazionalizzazione dell’azienda, che da Milano ha anche recentemente lanciato una novità.”A Palazzo Mezzanotte – ha aggiunto Cutè – abbiamo presentato il nostro nuovo brevetto, l’Osteo-therapy, che è destinato ad accelerare l’osteo-integrazione nell’ambito degli impianti dentali. È un progetto con un budget complessivo da 8 milioni, cofinanziato dal MIMIT attraverso gli accordi di innovazione”.Nel 2025 sono infatti previsti in Italia 2,3 milioni di nuovi impianti dentali, in un mercato che ha raggiunto i 15 milioni di pazienti.