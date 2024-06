Roma, 17 giu. (askanews) – Fonti Iv fanno sapere che Italia Viva non sarà in piazza Santi Apostoli domani per la manifestazione convocata dal Pd, insieme a Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa contro il premierato e l’autonomia

differenziata del Governo Meloni.