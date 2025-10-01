Riscatto Napoli nel segno di Hojlund, 2-1 allo Sporting e primi tre punti in Champions

NAPOLI (ITALPRESS) – Il primo successo del Napoli, nella Champions League 2025/26, arriva grazie a Rasmus Hojlund e Kevin De Bruyne: doppietta del danese e doppio assist del belga, è 2-1 sullo Sporting. Conte è in piena emergenza, visto che è out anche Di Lorenzo: Spinazzola gioca a destra, con Miguel Gutierrez confermato a sinistra e Beukema-Jesus centrali. Spinge in avvio la formazione azzurra, contro uno Sporting che si difende e riparte rapidamente con Geovany Quenda, gioiellino classe 2007 che è già stato acquistato dal Chelsea. I Leoes ci provano con un inefficace Ioannidis, il Napoli risponde cercando subito di verticalizzare e facendo inserire regolarmente Anguissa dalla mediana, ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare la difesa rivale. La gara sembra avviata verso lo 0-0 al riposo, ma si sblocca al 36′: numero di Kevin De Bruyne, che si invola dalla sua metà campo e serve Hojlund, bravo a bucare Rui Silva. Il portiere dello Sporting evita il bis di Politano e consente ai suoi di riaprire la gara nella ripresa, dopo che Rui Borges inserisce Suarez e Pedro Gonçalves per ravvivare la manovra offensiva.

L’episodio-chiave arriva al 62′, quando Politano stende proprio il fantasista e causa un rigore: Suarez calcia e beffa Vanja Milinkovic-Savic, preferito a Meret, per l’1-1. La reazione di Conte è simile a quella avvenuta col Milan, senza fare sconti ai suoi big: questa volta escono proprio Politano e McTominay, dentro Lang e Neres. L’intervento del tecnico risveglia i suoi, che sfiorano il gol con Miguel Gutierrez (e una deviazione) e lo trovano al 79′. L’asse è ancora quello della prima rete, col cross di De Bruyne e l’incornata di Hojlund: doppietta e gol del 2-1, che risolve la sfida. Nel finale lo Sporting prova a spingere e il Napoli si copre con Gilmour, riuscendo a difendere una vittoria preziosissima. In particolare è decisivo Vanja Milinkovic-Savic, che salva su Hjulmand al 94′ ed evita il pari-beffa. I campioni d’Italia conquistano così i primi tre punti in questa Champions League, agganciando proprio i lusitani nel nutrito gruppetto a quota 3 punti.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6.5; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Juan Jesus 6, Miguel Gutierrez 6.5 (36′ st Olivera sv); Lobotka 6; Politano 5 (24′ st David Neres 6), Anguissa 6.5, De Bruyne 7.5 (36′ st Gilmour sv), McTominay 5.5 (24′ st Lang 6); Hojlund 7.5 (45′ st Lucca sv). In panchina: Meret, Ferrante, Elmas, Vergara, Ambrosino. Allenatore: Conte 6.5.

SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6; Fresneda 6.5, Eduardo Quaresma 6 (22′ st Debast 6), Gonçalo Inacio 6.5, Araujo 5.5; Hjulmand 6, Joao Simoes 6.5 (34′ st Morita sv); Quenda 6.5, Trincao 5 (1′ st Suarez 6.5), Geny Catamo 5.5 (1′ st Pedro Gonçalves 6.5); Ioannidis 5 (22′ st Alisson Santos 5.5). In panchina: Joao Virginia, Matheus Reis, Vagiannidis, Kochorashvili, Diomandé, Rodrigo Ribeiro, Mangas. Allenatore: Rui Borges 6.

ARBITRO: Makkelie (Ned) 6

RETI: 36′ pt e 34′ st Hojlund, 18′ st Suarez (R).

NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Angoli 7-2. Recupero: 1′, 4′.

(ITALPRESS).