Risparmio, Mattarella: patrimonio da tutelare per coesione sociale e sviluppo

Roma, 28 ott. (askanews) – Il risparmio ha un “alto valore civico”, è un “patrimonio altamente prezioso” la cui tutela “è condizione affinché il risparmio sia fattore di inclusione e, dunque, di coesione sociale e motore di sviluppo”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Giovanni Azzone, presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, in occasione della Giornata mondiale del Risparmio, giunta alla sua 101esima edizione.

“Tutelare il risparmio significa favorirne impieghi che ne accrescano il valore, creando condizioni affinché possa agire la leva fondamentale dell’economia. Essere cioè una risorsa che espanda il benessere personale e collettivo, proiettando questo patrimonio sulle generazioni future”, aggiunge Mattarella il quale sottolinea come “la Giornata mondiale del risparmio, giunta alla sua 101esima edizione” richiami e solleciti “questi doveri.

“La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio – prosegue Mattarella – la sua immediata finalità corrisponde all’aspirazione delle famiglie di perseguire obiettivi di crescita sociale, di risposta ai bisogni, di protezione a fronte di emergenze. La Carta prescrive la tutela di un bene delle famiglie, dunque della comunità nazionale e questa tutela si esprime, anzitutto, nella sua salvaguardia, azione cui devono guardare istituzioni e ordinamenti”.