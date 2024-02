Salis, Orban: magistrati sono indipendenti, diritti sono garantiti

Bruxelles, 1 feb. (askanews) – A Giorgia Meloni “ho illustrato tutta la storia. I magistrati ungheresi non rispondono al governo, la magistratura è indipendente, non posso influenzarli in nessun modo. L’unica cosa su cui posso intervenire è fornire i dettagli sulla detenzione ed esercitare un’influenza perchè abbia un equo trattamento. tutti i diritti sono garantiti”. Così il premier ungherese, Viktor Orban, sul caso di Ilaria Salis, al termine del colloquio a Bruxelles con Giorgia Meloni.