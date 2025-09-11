X
<
>

Salis: preoccupati per incolumità italiani su Global Sudum Flotilla

| 12 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 11 set. (askanews) – “Le notizie che arrivano sono preoccupanti anche in relazione all’escalation internazionale che c’è stata con nuovi attacchi di Israele, quello che è successo a Doha, siamo molto preoccupati per l’incolumità dei nostri connazionali quindi chiediamo al governo di seguire da vicino questa spedizione”. Così la sindaca di Genova Silvia Salis sulla partenza dall’Italia delle barche che partecipano al progetto Global Sudum Flottila per portare aiuti a Gaza ai palestinesi sotto embargo e sotto le bombe di Israele.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA