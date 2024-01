Salis, Tajani: Meloni sempre informata iniziative mie e Farnesina

Roma, 30 gen. (askanews) – La premier Giorgia Meloni “è stata informata” sul tweet di ieri del ministro degli Esteri Antonio Tajani e sulla convocazione, oggi, dell’incaricato di affari ungherese in merito alla vicenda di Ilaria Salis, la 39enne detenuta, da febbraio, in un carcere a Budapest, che è stata condotta in tribunale con i ceppi ai piedi e tirata con una catena. Lo ha affermato lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani, conversando con i cronisti nel transatlantico della Camera.

“Dovete chiederlo alla Meloni”, ha risposto Tajani a chi chiedeva come mai la premier non abbia fatto alcun tipo di commento dopo le immagini arrivate dall’udienza in Ungheria. Per poi aggiungere: “voi pensate che non fosse informata di quello che ho detto io? Se si muove il vicepresidente del consiglio e il ministro degli esteri mi pare sia emblematica la cosa”.