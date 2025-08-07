Salvini a Villa San Giovanni: Non dite qualora! Ponte Stretto si farà

Roma, 7 ago. (askanews) – “Non qualora non si facesse il ponte… Siamo qui a festeggiare l’approvazione!”. Matteo Salvini chiede ottimismo ai giornalisti che lo intervistano a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, il giorno dopo l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto da parte del Cipess, il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo. L’infrastruttura che unirà la Calabria alla Sicilia, che in molti nel centrodestra hanno dedicato a Silvio Berlusconi, sarà lunga 3,3 chilometri e percorribile a partire dal 2032-33 per un investimento previsto di 13,5 miliardi.Alle critiche dell’ex compagno di partito, Roberto Castelli, sulle risorse che il ponte sottrarrebbe al Nord Italia, il ministro delle Infrastrutture e vice-premier leghista risponde:”L’ex governatore di sinistra della Sardegna (Francesco, ndr) Pigliaru ha detto ‘viva il ponte’, un architetto, sicuramente non vicino alla Lega o al centrodestra come Fuksas ha detto che serve il ponte, tanti amministratori locali non della Lega dicono ‘viva il ponte’, siamo in democrazia ognuno è libero di pensare quello che vuole. Coloro che dicono ‘prima del ponte bisogna fare altro’, lo dicono da un secolo e in un secolo non c’è né il ponte né l’altro”, ha commentato Salvini.Anche la premier Giorgia Meloni mercoledì ha partecipato alla riunione del Cipess e ha elogiato l'”opera simbolo” del Ponte:”Sono contento, è la presidente del Consiglio, io in tasca 13 miliardi e mezzo per fare il ponte tutte le metropolitane, le ferrovie e le strade non li avevo, gli studi dicono che sul territorio ci sarà una ricaduta di 23 miliardi, chi dice che è una spesa eccessiva, ne arriverà quasi il doppio, ci vediamo qua fra 10 anni per vedere come cambia lo stretto”, ha detto Salvini.Infine, riguardo alle polemiche legate alla vicenda Al-Masri, Salvini svicola per il secondo giorno consecutivo:”Oggi è una giornata così bella, il sole calabrese e siciliano è così bello, che mi permetto di parlare solo di questo ponte, da domani parliamo di tutto il resto”, ha concluso.