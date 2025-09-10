X
<
>

Salvini: nervi saldi, Ue conti fino a cento prima di parlare di guerra

| 10 Settembre 2025 16:13 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 10 set. (askanews) – “Mi aspetto da Bruxelles nervi saldi. Prima di parlare di guerre o di invio di soldati bisogna contare fino a cento, sia per quello che riguarda la Russia sia per quel che riguarda il conflitto tra Israele e Palestina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Campolattaro per l’inaugurazione dei lavori della diga, dopo l’abbattimento dei droni russi da parte della Polonia. “Il problema mio di domani – ha aggiunto – non è difenderci dai carri armati russi o israeliani, ma lo sbarco dei clandestini che poi vengono in Italia e ne combinano di tutti i colori”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA